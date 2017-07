Viru Folgil linastub neli soome filmi

Laupäeval ja pühapäeval näeb Käsmu rahvamajas ühtekokku nelja linateost.

Loodusfilmisõpradele pakutakse laupäeval, 12. augustil algusega kell 11.00 vaatamiseks «Ühe järve lugu», mis pajatab tuhande järve maa järvedest ja nende elu-olust.

Ühe järve lugu (Järven tarina)

Soome 2016

Režissöör: Marko Röhr, Kim Saarniluoto

Dokumentaalfilm

Imeline loodusfilm Soome järvedest. Vaatajal on haruldane võimalus jälgida järve elu-olu nii vee all kui vee peal, tutvuda taimestiku ja loomastikuga ning seda kõike Soome rahvapärimuse ja mütoloogia taustal. Meile näidatakse Soome järvede sünnilugusid, nende muutumist erinevatel aastaaegadel ning nende kallastel ja allpool veepiiri peituvat mitmekülgset floorat ja faunat.

Film on dubleeritud eesti keelde.

Meeletu august (Mieletön elokuu)

Soome / Tšehhi Vabariik 2013

Režissöör: Taru Mäkelä

Osades: Kati Outinen, Miroslav Etzler, Elena Leeve, Krystof Hadek, Laura Birn

Romantiline draama

Elsa on keskealine kübarategija ja väikestviisi selgeltnägija, kes peab Helsingi kesklinnas 1962. aastal elegantset kübarapoodi. Tema elus on kõik selge ja korras kuni selle hetkeni, kui mees, keda ta kunagi armastas ja kelle ta äkitselt kaotas, ilmub mineviku varjuna välja. Jan tuli Helsingisse festivalile esinema koos oma tšehhi tantsuorkestriga. Enam kui kaks aastakümmet on Elsa meest surnuks pidanud.

Alguses tahab Elsa eemale hoida nii Janist kui ka festivalist, mis on tema jaoks rahvusvahelise kommunistliku organisatsiooni järjekordne katse teha headele ja mitte midagi kahtlustavatele Soome-sarnaste lääneriikide kodanikele ajupesu. Aga Jan on järjekindel, veenev ja võluv. Joovastav segu kuumadest augustiöödest, muusikast, tantsust ja Raudse eesriide ajastu jääkülmast poliitilisest paranoiast moodustavad kokku sellise asjade seisu, kus Elsa peab enda jaoks tegema lõpliku otsuse.

Kas ta alistub KGB surve all oleva Soome politsei soovidele, mis tahab, et ta tooks nende juurde tšehhi ülejooksiku või valib ta enda jaoks täiesti uue elu?

Seansi algus laupäeval kell 12.30.

Laupäeva

lõpetab ning väiksemaid filmisõpru lõbustab

kell 16.00

algav multifilm, kus muumide perekond võtab koos ette lõbusa seikluse glamuurses Rivieras.

Muumid Rivieral (Muumit Rivieralla)

Soome / Prantsusmaa 2014

Režissöör: Xavier Picard, Hanna Hemilä

joonisfilm

Multifilmis «Muumid Rivieral» näete kogu muumide perekonda. Koos võetakse ette lõbus seiklus glamuurses Rivieras. Piripiiga on võlutud ühe elumehe tähelepanust ja Muumitroll õpib, et armukadeduse uss võib valusalt hammustada. Kui Muumipapa ühe aristokraadiga sõbraks saab ja endale nimeks de Muumi võtab, katkeb Muumimamma kannatus ja ta naaseb nende usaldusväärse vana laevukese suhtelise rahu rüppe, et oodata, kuni perekond taas mõistusele tuleb. Esimest korda elus on muumipere ühtsus ohus.

Film on dubleeritud eesti keelde. Dubleeritud Wavelenght Studios filmistuudio Estinfilm tellimusel. Tegelastele andsid hääled Anne Reemann, Liis Lass, Maiken Schmidt, Peeter Tammearu, Rain Simmul, Priit Pius ja Egon Nuter. Tõlkija on Kärri Sõelsepp ja dublaažirežissöör Argo Heinmaa, produtsent Mati Sepping.

Pühapäeva hommikul kell 11 linastub muusikaline dokmentaalfilm, mille peategelaseks on festivali üks peaesinejatest – Soome akordionivirtuoosi Kimmo Pohjone. Filmi juhatab sisse produtsent Kimmo Koskela.

Helimurdja (Soundbreaker)

dokumentaalfilm Kimmo Pohjonenist

Režissöör Kimmo Koskela

Kimmo Pohjonen on omalaadne muusik, kelle erakordne helikeel ei jäta külmaks mitte kedagi. Soome tuntuimaks muusikuks saanud akordionisti loodud helimaastikud on fantaasiaküllased ja piire ületavad. Tema muusika ulatub hingeminevalt kaunitest meloodiatest kakofooniliste helikaosteni. Pohjoneni muusikaline lugu läheb tagasi rohkem kui kakskümmend aastat ning sinna mahuvad folk, rock, avangard, improvisatsioon, klassikaline, lava- ja tantsumuusika. Tema ainulaadses muusikas on olemas elemendid kõigist neist žanritest, luues kontraste ja lummavaid helisid.

Film jälgib artisti tema kontsertidel ning toob vaatajani muusiku mõtted ja arusaamad maailmast, elust ning muusikast. «Helimurdja» pärjati 2012. aastal Montreali filmifestivalil parima loomingulise filmi tiitliga Prix de la Creation.

KÄFF-ile paneb punkti mõnusa lastefilmi «Muumid Rivieral» teine seanss pühapäeval kell 13.00.

