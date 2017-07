Vaata: nii on soomlaste elutuba sajandi jooksul muutunud

Kuna juulis uudistab soomlane traditsiooniliselt elamumessi uusi pakkumisi ning sisustustrende, siis keskenduvad ka Soome meediaväljaanded tavapärasest rohkem mööblile ja eluasemetele.

Seekord uuris Helsingin Sanomat muuhulgas raamatukapi kasutuslugu ja rolli soomlase kodus.

«Kuna soomlus on end väga tugevalt rajanud just keelele ja kirjandusele, on ka loomulik olnud, et soomlase elutoas on raamaturiiulil kindel, auväärne koht olnud. Interneti võidukäik on aga olukorda muutnud,» rääkis Helsingi linnamuuseumi uurimusjuht Minna Sarantola-Weiss.

«Tänasestes sisustusajakirjades raamaturiiuleid enam väga ei kohta ja arutletakse ka selle üle, kas koos riiulitegai kaovad ka raamatud,» avaldas Sarantola-Weiss, kes soomlase elutoast on väitekirja teinud.

