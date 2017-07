Käsmus avatakse saunatänav

Sauna saab minna nii reedel (19.00-23:59) kui ka laupäeval (12.00-23:59)

Eriliseks teeb aga need leilielamused asjaolu, et vähemalt osa saunalavadest sõidab folgile kohale rohkem kui kahel rattal.

Saunaliste sõidukite näitus

Eesti ainsama saunamuuseumi – Kadrina saunamuuseumi filiaalina on Käsmu Sauna tänaval avatud saunaliste sõidukite näitus.

vana Volga

Willis

mootorratas Uraal

/ Saunaauto

Erinevad saunad

Tõenäoliselt omataoliste seas Eesti parim, Kadrina Saunaklubi avab esmakordselt Viru Folgi ajaloos Käsmus kaheks päevaks Sauna tänava koos rohkete saunarõõmudega.

Sauna tänav paikneb Käsmu Meremuuseumi tagusel maa-alal, pakkudes folgisõpradele mitmel-setmel moel leililusti, kiites sel kombel saunasõpradest Soome rahvast.

Folgisõpru rõõmustab reedel ja laupäeval kolm kuni viis erinevat sauna, olenevalt kellajast ja kuupäevast, nii et tasub silm lahti hoida, millal üks või teine ihuharimisasutus kohale või minema veereb.

Folgisõpradest leililembide jaoks saabuvad kohale:

rekkasaun , mis tuttav Õllesummeri külastajaile;

, mis tuttav Õllesummeri külastajaile; paadisaun , mis on üks omaette vaatamisväärsus;

, mis on üks omaette vaatamisväärsus; Pariisi puhkeküla tünnisaun , kus saabki leilitada tõelises tünnis;

, kus saabki leilitada tõelises tünnis; kümblustünn eriti sooja veega eriti halva ilma tõrjumiseks;

eriti sooja veega eriti halva ilma tõrjumiseks; Järva-Jaani Vanatehnika varjupaiga tuletõrjeauto-saun, üks legendaarseimaid liikursaunu üleüldse.

Ka üllatused pole välistatud. Kuidas aga saunas olla?

Sega ja mittesega, pükstega ja püksata

Kas saunades leilitatakse soo või sõprusepõhiselt, kas pükstega või püksata, seda otsustab iga saunaline või saunaliste grupp iseseisvalt, võimalikud on erinevad sõbralikud variatsioonid.

Ka sauna tarvis riietumine ja lahtiriietumine on omal valikul ja vastutusel, abiks on kabiinilaadne ehitis.

/ Harri Tarvainen / Visit Finland

Ihuloputus

Leilijärgse ihuloputuse tarbeks on paarikümne meetri kaugusele Sauna tänavast kohale transporditud meri koos liivarannaga. Kümbluse aeg on piiramatu.

Kui jääb väheks

Kõik, kellel folgileilist väheks jääb, on oodatud tõenäoliselt Eesti vanima pidevalt tegutseva külasauna – Kadrina sauna 60. sünnipäevale 27. augustil Kadrinasse, Sauna tänavale, Lääne-Virumaale. Täpsemalt FB-st KSK küljelt.

Sauna tänava on direktor Andres Nukk ja Sauna tänava trummilööja ja pasunapuhuja Rein Sikk.

/ Harri Tarvainen / Visit Finland

Kui suurema melu sees saunatamine pole just meelepärane mõnu, saab leili ka Lainela puhkeküla saunas mõnuleda. Reedel on naiste saunavoor kell 18–21, ja meeste kord kell 22–24. Laupäeval saavad naised sauna kell 16–19 ja mehed kell 20–24.

Saunapilet

Saunatänava saunapilet on vaba panus annetuskarpi saunakultuuri toetuseks vastavalt kogetud naudingutele. Saunade kasutamise aega ja annetuse suurust ei piirata. Lainela saunas on saunapilet kindel summa ja see on 5 eurot.

Aga saunaviht?

Vaat see sõltub saunalise ja leiliviskaja kokkuleppest. Sest mõni mõnuleja ei taha midagi prahti tekitavatest köidetud puhmastest kuuldagi. Kindel on, aga soomlased on ajaloos mõelnud ka sellele, kuidas võimalikult prügivabalt leiliruumis vihelda. See unikaalne saunaviht (alumisel fotol) on ühe eksponaadina väljas ka praegu Tallinnas Maarjamäel avatud näitusel «100 Soome asja». Näitus ajaloomuuseumi tallihoones, muide, on avatud veel vaid kuni 20. augustini.