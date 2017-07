Kas oled juba näinud? Selle tõrvikuga süüdati Helsingi olümpiatuli

Täna, täpselt 65 aastat süüdati just selle tõrvikuga Helsingis olümpiatuli. Aukusti Tuhka kujundatud olümpiatõrvik on eksponaadina esil ka praegu Maarjamäel avatud näitusel «100 Soome asja». Näitus on Ajaloomuuseumi tallihoones avatud veel kuni 20. augustini.