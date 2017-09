Kuidas promoda kultuuri ehk sinivalge kohvi lugu

Kohvitaja on ilmselt varemgi hoomanud paljude teiste tuntud brändide vahel tagasihoidliku sinivalget Saludo pakendit. Ent harv teab, et Salud on ainus, spetsiaalselt soomlase maitsemeeltele valmistatud kohv, mis on turul trooninud juba pool sajandit. Saludo sünnilugu algas 1960-ndatel, Rock'n'Rolli ja hipiliikumise kuldajastul. See oli aeg, mil Soome linnastus ja soomlased soovisid üha mõnu tunda suure, avatud maailma mõnudest.

Kohv kuulus muidugi juba tol ajal soomlase argimenüüsse ja kohvi joodi palju. 1964. aastal tarbis keskmine soomlane aastas ligi 9,6 kilogrammi kohvi. Hüpe oli tohutu, sest kõigest kümme aastat varem tarbis seesama keskmine soomlane vaid 3,7 kilogrammi kohvi aastas. Tarbimise kiire tõusu tingis vähemalt osaliselt muidugi ka 1954. aastal kaotatud kohvi müügipiirang. Kuid turule toodi ka mitu uut kohvimarki.

Saludo lansseeriti 1960. aastal ning vastuvõtt oli kuum.

Soome kodu köögimasinate standartvarustuse hulka kuulus tollal ka korralik kohviveski. Nii müüdi kohviube 250 grammistes pakendites ning jahvatatud kohvi poole kilo kaupa metallpurkides.

Kümne aastaga tõusis uue brändi populaarsus sedavõrd, et Elanto-poeketi kauplused meelitasid sisseoste tegema just Salodot pakkudes. Umbes samal ajal vahetati välja ka pakend: kallihinnalisest metallpurgist vaakumpakend. Lõviosa populaarsest tootest müüdi nn. keedukannu kohvina.

Kohvi valmistamise meetodidki muudkui arenesid. Tasapisi tekkis n-ö tavalise kannukohvi kõrvale käsitsi filtreerimine. Ent 1970-ndate lõpuks olid moodsamates Soome kodudes olemas juba filterkohvimasinad. Soomlaste lemmikuks kujunenud kohv tootis üha ena filtrisse sobivat kohvipuru. Ent see nn. pätikohvi ehk kannukohvi tarbija (umbes 15%) on veel olemas, sest presskannud on jätkuvalt moes.

Saludo aga on kuuldavasti jätkuvalt pealinlase esimene valik. Ennekõike seepärast, et sobib pealinna veevärgist saadava kraaniveega nii hästi kokku. Ning seda, kuidas see nn paljasjalgse helisinglase või satadilase saludo lõhnab, võib tunda otse Soome pealinnas, Vallila linnaosas paikneva Meira maitseainete tehase röstimistsehhi ümbruses.

