6 kunstivihjet, et väisata Helsingit

Kinomanifest

13 filmi, mis jooksevad samaaegselt 13-l ekraanil pimedas ruumis. Ja tuntud austraalia filminäitleja Cate Blanchett mängib 13 erinevat rolli. 13 teksti ajaloost on toodud kaasaja konteksti. Manifest. Kas neil sõnadel on veel jõudu või on see lihtsalt lausekontsruktsioonide paraad?

Fotomuuseumi inglid

See on vist kõige kurvem näitus, mida ma näinud olen. Eriti kuna enne lugesin Woodmani kohta internetis. Fotode pildikeel on pisaratest pehmem. Lootust otsiv ja põhimõttekindel. Kõik fotod on samad, kuid erinevad. Allasurutud õrn äng kordub pildist pilt. See tunne on nii haarav ja kriimustav. Tunned seda oma kehal. Ja ikkagi on need pildid haaravad ja erutavad. Tahad veel ja veel. Uurida. Süveneda. Mõelda. Vaadata uuesti.

Kaasaaegse kunsti rahvusvaheline ülevaatenäitus

ARS17 HELLO WORLD!

kuni 14. jaanuarini 2018

Kiasmas

Soome disaini ajalugu

Utopia Now – The Story of Finnish Design

kuni detsembrini 2020

Soome disainimuuseumis

Soome kaaseaegne kunsti grand old man

Osmo Rauhala: Mirror Test

kuni 28. jaanuarini

Didrichsen

EMMA-s on alati midagi uut ja köitvat