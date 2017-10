Aleksis Kivi – see neljas vend ja soome kirjanduse rajaja

Kirjandusteadlased on Kivi tekstidest leidnud nii romantismile kui ka realismile iseloomulikke jooni. Oma lühikeseks jäänud loometeest hoolimata suutis Kivi luua kõrgtasemel kirjandust ning seda ajal, mil soome kirjandustraditsiooni (v.a. rahvaluule) ei olnud veel loodudki. Kivi oli esimene soomlasest elukutseline kirjanik. 1900-ndatel käivitunud nn Kivi-renessans tõstis mehe Soome rahvakirjaniku* staatusesse ning temast sai Mikael Agricolan ja Elias Lönnroti kõrval kolmas võrdväärne soome kirjanduse looja.

Kivi kuulsaimad teosed nii Soomes kui ka Eestis on (ka teatrilavadele jõudnud) «Seitse venda» (1870) ning «Nõmmekingsepad» (1864).

Mitmeid Aleksis Kivi kirjutatud luuletusi ja tekste on ka viisistatud. Teiste hulgas näiteks juuresolev «Orava laul», mis on pärit Kivi kuulsaimast romaanist «Seitse venda». Laul on Soome tuntud ka kui «Makeasti oravainen» ja «Laulu oravast», ning sel (raamatus nimeta jäänud) laulul on romaanis oma kindel koht: laulu esitab üks vennastest ehk Timo raamatu teise peatüki lõpus.

Ka Eestis tähistatakse Aleksis Kivi päeva

Soome keele õpetajate algatusel on korraldatud alates 2001. aastast soome keele teemapäeva keskkooliõpilastele ja nende õpetajatele. Külaskäigud on toimunud oktoobri alguses, sest 10. oktoobril tähistatakse Soomes Aleksis Kivi päeva, mis on pühendatud soome kirjandusele. Võõrustav kool on planeerinud päeva kava ja külalistel on olnud võimalus nautida mitmesuguseid etteasteid. Päeva jooksul tehakse ja õpitakse töötubades koos midagi soomepärast ja Aleksis Kiviga seotud.

Soome Instituut on üritust toetanud ja aidanud vajadusel kommunikatsiooni ja korraldamisega. Aleksis Kivi päev on hea näide sellest, kui pühendunult õpetajad oma tööd teevad. Õpilaste etteastetest ja töötubadest õhkub indu ja koostegemise rõõmu. Lisaks Agricola olümpiaadile on Aleksis Kivi päev soome keele õppijate jaoks üks aasta tähtsamaid haripunkte.

