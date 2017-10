Soome presidendipaar ootab esimest ühist last

«Meil on rõõmusõnum: kui kõik läheb oodatult, kasvab meie perekond veebruaris 2018. Oleme last oodanud ja soovinud aastaid. Sellesse aega on mahtunud palju erinevaid meeleolusid. Seetõttu on meie jaoks selle raseduse alguskuudesse mahtunud õnne kõrvale ka palju ärevust ja ettevaatlikkust. Ent nüüd võime kindlalt öelda: meie perre sünnib laps.»

Soome presidendikantselei rõhutab, et tegemist on presidendipaari puudutava isikliku teemaga ning et pere juurdekasv ei mõjuta mingil moel presidendi tööd ja ametikohustustega seonduvat

Sauli Niinistö (69) ja Jenni Haukio (40) abiellusid 3. jaanuaril 2009. aastal. Veebruaris sündiv laps on Haukio esimene ja Niinistö kolmas.