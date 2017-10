Kuidas Soome täpselt sada saab?

Kui traditsiooniliseltki on 6. detsember pidulik ja sündmusterohke päev, siis sel ajaloolisel aastal algab iseseisvuspäeva tähistamine juba nädal varem ning ulatub kõikjale üle Soome ja piiri tahagi.

Suuremaid ja väiksemaid sündmusi ning mälestushetki korraldavad kõik, kellele Soome iseseisvus ja selle sajas sünnipäev olulised on. Ettevalmistused juba käivad ning Suomi 100 toimkonna andmeil on sündmuste olemus kirev: tulekul on nii traditsioonilisi, vaikseid hardushetki kui ka suurejoonelisi pidusid ja vastuvõtte. Algatatakse ka uusi traditsioone. Niisiis ei peaks kellelegi märkamatuks jääma, et ees on ainulaadne hetk maa ajaloos. Aeg, mida tähistatakse rõõmu ja väärikusega.

Kulminatsioon tõotab tulla vägev

6. detsembrile eelnev Soome sünnipäevanädal toob endaga muu hulgas Luminous-valotaideteokset ehk valguskunsti, mis sätib pidurüüsse muuhulgas Soome ajaloolised maamärgid. 28. novembril algav valguskunstikompositsioonide festival toob pimedusest esile paljud ajaloolised hooned: muuhulgas saavad tulerüü Olavinlinna, Näsinneula, Oulus paiknev Kuusisaari, Saana tundur ja Turu linnus.

Helsingis Kasarmitori platsil avatakse skulptor Pekka Kauhaneni kavandatud Talvesõja kangelaste mälestusmärk.

Oulus toimub üleriigiline pidu ehk Suomi 100-juhla.

Ka soomlaste rahvussport saab pidulikumalt tähelepanu: Jäähoki SM-liiga Suomi 100 juubelimatšid mängitakse üle Soome erinevates jäähallides. Juubeliseeria finaalmäng toimub 5. detsembril.

Teisipäev, 5. detsember 2017

Iseseisvuspäeva eelõhtul ehk teisipäeval, 5. detsembril kell 12 koguneb Soome parlament Eduskunta ajaloolisele juubeliistungile.

Õhtul kell 18 toimub Helsingis Soome presidendilossi ees Kauppatoril Soome iseseisvuse sajanda sünnipäeva ametlik avamine. Samal ajal heisatakse kõikjal üle Soome riigilipud ning kõikjal üle maa süttivad sinivalged tulukesed.

Riigilipud lehvivad Soome siseministeeriumi eriloal öö läbi kuni iseseisvuspäeva 6. detsembri hilisõhtuni. Kõik mastidesse heisatud siniristiga lipud valgustatakse täiendavalt.

Kuna soomlaste lemmikajaviide vormeli ja hokimängude jälgimise kõrval on karaoke laulmine, siis kutsuvad kõik Soome karaokerestoranid 5. detsembril soomlasi laulma. Kavas on kolm märgilist laulu «Sininen ja valkoinen», «Olen suomalainen» sekä «Maamme»-laulu ehk hümn. Väljakutse esitatakse kell 21 kõikjale üle maa ning eesmärk on laulda yhdessä ehk üheskoos.

Laste päris oma ja traditsiooniliselt üleriigiline iseseisvuspäeva vastuvõtt (Suomen lasten itsenäisyysjuhla) toimub sel päeval Helsingis. Kutse on saanud enam kui 800 last kogu Soomest. Toimub ka mitmekultuuriline iseseisvuspäevapidu (Monikulttuurinen itsenäisyysjuhla). Kell 13.30 Finlandia-talos toimuva koosviibimise patroon on presidendi abikaasa, proua Jenni Haukio.

Kuna Soome on ametlikult ja algusest peale olnud kakskeelne riik, s.t riigi ametlikud keeled on soome ja rootsi keel, siis tähistavad üheskoos iseseisvuse sajandat pidupäeva ka soome-rootslased: ühine üle maa ja samaaegset ehk kell 14 algab ühislaulmine Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF) toimub peamiselt Soome läänerannikul, sest neis piirkondades on soomerootslasi enim.

Kolmapäev, 6. detsember 2017

Iseseisvuspäeval, 6. detsembril toimub traditsiooniliselt terve rida ametlikke tseremooniaid – nii ka sel aastal.

Hommikul kell 10 algab pidupäev kirikuis piduliku jumalateenistusega ning kõlab Sibeliuse «Finlandia», mida soomlased «Maamme» laulu kõrval samaväärselt hümniks nimetavad.