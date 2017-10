Sild Soome iseseisvusest Eesti vabariigini

Eesti ja Soome iseseisvumiste vahele mahub 11 nädalat: Soome 6. detsembril 1917 ja Eesti 24. veebruaril 1918. Mõlema riigi 100. sünnipäeva tähistatakse üsna samal moel ja üheskoos. Ning kindel on ka, et meid kahte ühendab enamgi kui meri. Nii avatigi 12. oktoobril Helsingis näitus «Sild – tervitustega kahest vabariigist», mis on võrdlev jutustus Eesti ja Soome saja-aastasest iseseisvusajast.