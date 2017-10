Hõimupäevad avab heliinstallatsioon

Terve järgmise nädala esinevad nad kultuurikeskustes ja koolides Harjumaal, Virumaal ja Lõuna-Eestis. Omanäolisi üritusi jagub aga üle Eesti oktoobri lõpuni.

Hõimupäevade avakontsert

Hõimupäevade ja ka kontserdisarja HELIjaKEEL 2017/2018 hooaja avaüritusena kõlab spetsiaalselt Hõimupäevadeks loodud kontsert-installatsiooni «Kuni päike ärkab» esitused pühapäeval, 15. oktoobril kell 14 Viimsi Vabaõhumuuseumis ja esmaspäeval, 16. oktoobril kell 18 Ülenurme mõisakompleksis. Muusikalisel häppeningil kõlavasse muusikasse on põimitud Merle Jäägeri setukeelne laul «Kallimb vii takast», Hasso Krulli tekste soome-võru-eestikeelsest kogumikust «Kiviring» ja kontserdi jaoks saami keelde tõlgitud tekstid, mida täiustab Sander Tuvikese videolooming.

Teose idee ja muusika autori Malle Maltise sõnul komponeeris ta muusikasse keeles peituva – seal on nii eesti keele intonatsioonid, setu laul kui ka saami joig. «Mind huvitavad alguspunktid, asjade ja nähtuste algallikad. Muusika üheks algallikaks on kindlasti keel, sest igal keelel on oma tempo, oma rütmid ja intonatsioonid,» selgitas Maltis. Kontsertidel saab publik neid keeli kõrvuti ja läbisegi kuulates avastada neis peituvaid rohkeid sarnasusi.

Muusika üheks algallikaks on kindlasti keel, sest igal keelel on oma tempo, oma rütmid ja intonatsioonid.

Iga aasta toob aga midagi uut. Tänavuste Hõimupäevade põhisündmused toimuvad Telliskivi loomelinnakus. Reedel, 20.10 kell 12–16 toimub seal konverents «Linnaruum – oht ja väljakutse identiteedile“, laupäeval 21.10 korraldatakse suur hõimupäeva kontsert kell 15–21 Vabal Laval. Hõimupäevade Tartu kontsert toimub pühapäeval, 22. oktoobril kell 13 Eesti Rahva Muuseumis.

Lisaks põhisündmustele saab sugulasrahvaste lauludele-tantsudele elada kaasa veel 19. oktoobril Viljandis Pärimusmuusika Aidas, Tartus Genialistide klubis 19. ja 20. oktoobril ning 18. oktoobril ka Tallinna tantsuklubi Hõimupäevade eriõhtul.

Hõimupäevadel esineb Mari Kalkun koos saami räppari Ailu Vallega

Hõimupäevade programmis on tähelepanuväärne osakaal Soomega seotud üritustel. Publiku ette astuvad saami räppar Ailu Valle ja Mari Kalkun, kes tegid ühise debüüdi Soome 100 kontserdil. Mainekas Soome etnomusikoloog Pekka Huttu-Hiltunen toob meieni runolaulude maailma.

Koostöös Soome Instituudiga korraldatud esinemised salvestatakse ja tehakse hiljem internetis kättesaadavaks.

Soome juubeliaasta puhul on Hõimupäevade filmiprogrammi valitud mitmeid Soome filme. Värskematest filmidest saab näha poeetilist dokumentaalfilmi «Kuumetsa Kaisa“ koltasaami legendaarse jutuvestja Kaisa Gauriloffi ja Šveitsi kirjaniku Robert Crotteti sõprusest Teise maailmasõja ajal.

Filmivaramu pärlite hulka kuulub aga Cannes´i filmifestivalil pärjatud 1952. aasta mängufilm «Valge põhjapõder“ saamidest, armastusest ja põhjapõtradest. Filmiprogrammi raames esmalinastub Eestis ka Amanda Kernelli mängufilm «Saami veri“, mis kandideerib sel aastal Euroopa Nõukogu filmiauhinnale.

Täpsem info valdkonniti on Fenno-Ugria kodulehel: https://fennougria.ee

Hõimupäevi tähistatakse Eestis, Soomes ja Ungaris juba alates 1928. aastast. MTÜ Fenno-Ugria Asutuse eesmärgiks on tutvustada hõimupäevi kui üldrahvalikku liikumist, millega võivad haakuda paljude valdkondade inimesed, ühendused ja asutused, et näidata üles solidaarsust sugulasrahvastega ning toetada neid oma kultuuri ja keele hoidmisel. 2011. aastast alates on oktoobrikuu kolmandal laupäeval peetav hõimupäev Eestis riiklik tähtpäev.