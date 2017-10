Galerii: Eesti kodutud tegid Soomele kingituse

Kingikottide üleandmine oli sotsiaalkeskuse tänuavaldus saatkonnale kahe maa ja rahva pikaajale koostöö eest.

Kingituse andsind üle hooldeksekuse sotisaalse tegevuse juht Mare-Maia Kraav, Kalev Malm, Fred Mändla ja keskuse direktor Kersti Põldemaa.

Töötutele mõeldud huviring koguneb kord nädalas ning üheskoos on valmistatud sadakond paberist volditud kingikott – neist 100 kingiti nüüd soomlastele. Teiste hulgas tegid kingikotte ka kodututele ja töötutele mõeldud elamu asukad Kalev ja Fred. Kink tehti tänutäheks selle eest, et Soome riigina Eesti sotsiaaltöötajaid 1990ndate algusest alates on nõu ja jõuga aidanud.

Kersti Põldemaa ütles kinke üle andes just selle Aristotelese tsitaadi, mis tänukirjalgi näha: «Inimene ei taha elada ilma sõpradeta ise siis, kui tal on olemas kõik muud hüved.»