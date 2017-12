Vaata: Helsingis avati Talvesõja mälestusmärk

Maakeral seisva sõdurikujutise sees särab valgus. Teos kannab nime Valon tuoja (e.k 'valguse tooja') ja selle autor on skulptor Pekka Kauhanen. Kujuri sõnul on oluline märgata, et sõdur on sõelapõhjaks lastud ja et ka maakera ta jalgeall on auklik. Ent selle sisse on kogutud ühtekokku 105 fotot, mis räägivad Soome ajaloo karmima sõja lugu. Ka fotode hulk on sümboolse tähendusega – Talvesõda kestis täpselt 105 päeva.

Omamoodi koostööst räägib ka ausamba tegijate taust: sõdurikuju valmis Kuopios, maakera valmistati Halikos. Tükid sulatati kokku Järvenpääs. Nüüdsest ehib Soome suurim terasest mälestuspärk Helsingi Kasarmitori.

Mälestusmärgi patroon on president Martti Ahtisaari.

Lisatud YLE videolõik: