Vaata vaid: korralik lühikursus kõigile Soome sõpradele

kell 11.25 « Virgiilia » (Vigilia, Soome 2015) Einojuhani Rautavaara on tänapäeva tuntumaid kirikumuusika loojaid. Tema helitööd esitab Helsingi kammerkoor Uspenski katedraalis. Dirigent Nils Schweckendiek , solistid Niall Chorell ja Jyrki Korhonen .

kell 19.30 dokumentaalfilm

Viru. Vabaduse saatkond» (Eesti 2013) Lugu ühe erakordse ehitise ajaloost. Näeme ohtralt põnevaid arhiivikaadreid, mis mõjuvad kohati nostalgiliselt, aga ka koomiliselt. Intervjueeritavate lood on täis inimlikkust – need on põnevad, traagilised, naljakad ja absurdsed tagasivaated meie kõigi ühisele ajaloole.