Filmisoovitus: Sibelius, Aino ja armastus

Režissöör Timo Koivusalo mängufilm «Sibelius» (2003) linastub Pärnus Uue Kunsti muuseumis (Esplanaadi 10, Pärnu) kahel korral: neljapäeval, 30. novembril kell 17.00 ja pühapäeval, 3. detsember kell 16.00.

Legendaarse looja meenutamiseks on käesoleval aastal kaks suuremat põhjust: Soome iseseisvuspäeva (6.12) -sündmustele lisaks on 8. detsembril Sibeliuse 152. sünniaastapäev. Sel päeval lehvivad Soomes ka riigilipud. Kurvema tähtpäevana tähistati sügisel aga helilooja 60. surma-aastapäeva.

«Sibelius» on Tomi Koivusalo 2003. aastal valminud mängufilm Jean Sibeliusest. Filmibiograafias näeme kuidas tagasihoidlikust ja häbelikust muusikatudengist Sibeliusest (Martti Suosalo) kasvab Soome kõige andekam ja tuntum helilooja. Tema armstatud ja hilisemat abikaasat kehastab nooremana Miina Turunen. Vananevat Sibeliust kehastab filmis Heikki Nousiainen ja tema abikaasa Ainona näeme Seela Sellat. Filmi tegevustik toimub ajas edasi-tagasi tagasi liikudes.

Lisaks muusikale räägib film helilooja armastusest abikaasa Aino vastu, me näeme selle ajastu sotsiaalseid faase, rahvuslikku ärkamist ja muusiku sugulasi. Ühtlasi on see kolme aasta jooksul valminud linateos esimene täispikk mängufilm kuulsa helilooja elust.

Noore Sibeliuse rollis Martti Suosalo | FOTO: Kaader filmist

Filmifestivali «SIIN PÕHJATÄHE ALL – Soome 100» filmikava on valminud Pärnu Filmifestivali ja Uue Kunsti Muuseumi koostööna. Kava on koostanud Mark Soosaar ja Vaiko Edur.

Filmid linastuvad soome keeles eestikeelsete subtiitritega. Pileti hind on kaks eurot, õpilased ja üliõpilased pääsevad filmiseansil tasuta.

Täiendav kava on leitav SIIT.