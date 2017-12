Aino Kallase preemia pälvis sel aastal skulptor Ekke Väli

Skulptor Ekke Väli on tuntud oma monumentaalsete teoste poolest. Ta on loonud mitmeid portreeskulptuure eesti suurmeestest (näiteks Gustav Ernesaks, Paul Keres ja Peeter Põllu). Ta on taastanud Tartus Amandus Adamsoni Vabadussõja mälestusmärgi "Kalevipoeg" 2003.aastal. Ekke Väli modelleeris kuju fotode alusel. Adamsoni mälestusmärk hävitati Nõukogude võimu poolt 1950.aastal.

Ekke Väli on uuesti modelleerinud ka Aino ja Oskar Kallasele pühendatud mälestustahvli, mis oli kinnitatud Kallaste maja fassaadile aastatel 1990-1992 aadressil Pärnu maantee 23. Kui originaaltahvel kadus, võttis sihtasutus Viro-säätiö oma ülesandeks tahvel uuesti taastada ja see ülesanne anti Ekke Välile. Taastatud bareljeef paljastati 27.11.2017.

Bareljeef Tallinnas, Pärnu maantee 23. Skulptor Ekke Väli | FOTO: Soome saatkond / Hannele Valkeeniemi

Skulptor Ekke Väli on teinud koostööd soome kunstnikega, ta on olnud Loviisa linna külalisateljee esimene külaliskunstnik aastal 1995. Ekke Väli on pälvinud Anton Starkopfi nimelise Tartu linna skulptuuripreemia 2009.aastal.

Soomes tegutsev sihtasutus Viro-säätiö on asutatud 1991. aastal. Sihtasutuse eesmärk on toetada Eesti kultuuri, teadust ja kunsti ning edendada Eesti haridust. Fondi algkapitali kogusid Soome kooliõpilased vabatahtliku tööga 1990-ndate aastate alguses.