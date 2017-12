Soome postmargi tähelend: selline on maailma üks tippmarke

Kiiskava jääkristalli kujutisega postmark on kokkuvõttes seega teiseks parim postmark maailmas. Rahvusvaheline žürii hindas kõrgelt ka margi trükitehnilist poolt.

Mark on holograafiline ning mistahes valguse mõjul peegeldab see spektri värve.

Postmargi kavandasid Ari Lakaniemi ja Susanna Rumpu. Disainikaksiku Orkidea postmark pälvis tähelepanu juba 2013 aastal, mil samal nende toonane võistlustöö võitis trükitehnilise sarja parima tiitli.

Orkidea 2013 | FOTO: Soome Post

«Oleme eelarvamusteta katsetanud erinevaid tehnikaid ja on suur au, et professionaalid on meie katsetusi ja tehnikaid hindavad,» kommenteeris Soome Posti Design Manager Tommi Kantola MTV-le.

Jääkristalli väärtustamine just sarjade ülesena tähendab Kantola sõnul soomlastele ka õnnestunud meeskonnatööd, milles osalesid nii fotograafid ja disainerid kui ka postkontor ja trükikoda.

Auhinnatud postmargi aluseks on fotograaf Pekka Honkakoski jäädvustatud ehe kuueharuline tähekujuline jääkristall.