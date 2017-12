Video: maailma suurim valgusteos: Saana tundrul süüdati tuled

Kilpisjärvi maamärk – Saana tundrut kattev valgustekk on osa unikaalsest valgusinstallatsioonist «Luminous Saana» ning kuulub üleriigilise valgusfestivali Luminous Finland 100 programmi. Sündmust koordineerivad Valoparta OY ja valguskunstnik Kari Kola. Saanan valgustus algas esmaspäeval kaamoshämaruse süvenedes ja tuled kustuvad 5. detsembri südaööl.

Tundrut valgustab ühtekokku 136 led-valgustit.

Saanatunturi on saamide pühapaik, Soome tuntuim maamärk ja riigi kõrguselt 12. tundur.

Sinivalgete tuledega valgustamine on osa Soome juubeli tähistamise ammusest traditsioonist. Kui tavapäraselt süüdatakse Soome kodudes iseisevuspäeva õhtul aknalaudadele kaks küünalt (soovitavalt sinivalged) ning need põlevad kaks tundi ehk kell 18 alates. Siis sel aastal süttivad sinised ja valged lambikesed erinevatel maamärkidel nii Soomes, Eestis kui ka mujal maailmas. Ühtekokku on Soomele pühendatud valgusinstallatsioonist teada andnud enam kui 50 paika üle kogu maakera.

Eestis ehivad end Soome lipuvärvidesse Stenbocki maja Tallinnas ja Vanemuise teatrihoone Tartus. Soome juubeli auks kutsutakse kõik soomlasi ja Soome sõpru üles valgustama oma kodud, aiad ja rõdud ning kõik ametiasutused sinivalgete lambikestega.

NB! Sinivalgete lambikestega ühisvalgustamine algab Soomes 5.12 kell 18 ja lõpeb 7.12 kell 9 hommikul.