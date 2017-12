Vaata vaid: selline on Soome ametlik juubelimenüü ... ja milline serviis

Sest toit on tubli diplomaat või nagu ütleb soome kõnekäänd: «kui toit on hea, on tujugi parem».

Neljakäiguline toidusedel annab ülevaate Soome puhtast, paiguti metsikust loodusest mahepõlluviljani. Koostajate sõnul oli suurim väljakutse leida tasakaal soomlastele omase toidu ja maailma kultuuride vahel. Suurim kompromiss on sealiha asemel valitud lambaliha.

Erilin maitseelamus on tõrvasiirupiga maitsestatud õrnsoolalõhe. Eestis asuva Soome saatkonna kokku Mihali Muhini sõnul saab parima tõrvasiirupi keeta tõrvapastillidest. Seegi on soomlaste idee. Nimelt leiutas tõrvapastilli 1930. aastal Oulus tegutsenud Soome apteeker J.W. Jalander. Maitseavastus tugines Leipzigi ülikooli uurimusele. Imemiskommi nimi on Soome sümboli järgi Leijona-pastilli. Toode on jätkuvalt populaarne.

Menüü olgu siinkohal ettekantud videolõikudena.

Suupisted: Metsaseenesalat rukkileivakorvikeses, riimsoolaveis astelpajumoosiga, mädarõikamousse suisurääbise ja forellimarjaga, pohlasaiake. Eelroog: Röstitud ja tõrvasiirupiga maitsestatud õrnsoolalõhe, tillikurk, roheline kartulisalat, peedipüree Pearoog: Grillitud lamba välisfilee, kaeratanguga täidetud kapsarull, porgandipüree, vürtspiprakaste Magustoit: Brita kook

Esimeses videos näeb, millest koosneb suupistelaud:

Teises videos valmib eelroog ning muuhulgas on näha, kuidas täpselt tõrvasiirupit valmistada:

Põhiroog on lihast. Valmib grillitud lamba välisfilee, kaeratanguga täidetud kapsarull, porgandipüree, vürtspiprakaste:

Magustoiduks on rabarbrikeedisega Brita kook:

Juubelimenüü tarvis loodi ka juubeliserviis. Soome vanimas keraamikatehases ARABIA valminud serviisil on kaks disainerit. Kaunistused maalis kunstnik-graafik Linda Linko ja vormi andis serviisile Heikki Orvala, kelle loodud on ka tehased varasemad tooted: Illusia (1998) ning Lumi (2002) serviisid. Nõusid ehib kuldne Soome vapp ning põhja all on kõigile juubeliaastale viitav märge ehk Suomi Finland 100.