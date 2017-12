Suursaadiku praktiline õppetund disainist, eneseväärikusest ja unistustest

Suursaadik Kirsti Narinen on valgusküllases salongis kohvilauda istudes silmnähtavalt rõõmus.

”See oli nii rumal tuba – täiesti mõttetu ruum, sest siin ei toimunud mitte kunagi midagi,” kirjeldab suursaadik. Ent see algupärase ampiirstiilis mööbliga tuba on ajalugu täis, disainist rääkimata. Kasvõi see lauale kaetud Soome 100 juubeliserviis, mida just nüüd kasutavad kõik Soome ametlikud esindused üle maailma. ARABIA toodetud nõud disainis Linda Linko.

”See on kõige peenem serviis, mis meil majapidamises praegu on. Portselanist ja mugav – kui meeletult mõnus on seda tassi vestluse ajalgi käes hoida,” kiidab Narinen, kes vahel mitu korda päevas kohustuslikult kohvitab.

Gustavi saalist sai ootamatult väike söögisaal. Lauda katab Marimekko kangast tehtud laudlina. | FOTO: Piret Kooli

Uus on siin toas ka see suur söögilaud.

”Meil on kombeks, et kui majas on seminar või kohtumine, toimub see nõnda nimetatud suures söögisaalis. Tihti pakume külalistele ka lõunat. Nii oli see ka siis, kui diplomaat ja kirjanik René Nyberg esitles saatkonnas oma raamatut ”Viimane rong Moskvasse”. Laud oli aga ajutiselt kaetud Gustavi saali (Soomes nimetatakse ampiirstiili Rootsi kuningas Gustav III auks nii – toim.). Siia tuppa astudes ütles ta: ”Oh, milline imeline väike söögisaal teil on. Moskva suursaatkonnaski on taoline.” Olin imestunud, et millest ta räägib,” naerab suursaadik Narinen. Ta jätkab: ”Nii palusin majapidamises ringi vaadata, et äkki on kuskil juba olemas just siia väikesesse ruumi sobiv söögilaud – ja see valge leitigi.”

Kõige tipuks selgus, et kuna Narinen oli Soome saatkonna asejuhina Tallinnas tööl juba 1993. aastal, jäänud see valge laud just siis temast saatkonna laoruumi alles.

”Elasime toona Kaupmehe tänava korteris ja tollal ostis Soome diplomaadile elamiseks vajalikud esemed riik. Nii sain ma ka söögilaua ja 12 tooli – see oli omamoodi elatustaseme näitaja ning sellest allpool diplomaadi kodu olla ei saanud,” avaldab Narinen.

Ta on hetkel ainus Soome diplomaat, kes elab ja töötab enam kui 700 aastat vanal vundamendil, 150 aastases majas.

”Kui siin majas viimati sisustusarhitektiga ringi liikusime, arutlesime just, et kuidas see maja saab rääkida oma lugu nii, et ka sisustuse esile tuleb. Siis sai ka selgeks, et saatkonna mööbel on mõeldud kastumiseks – see ei ole ju muuseum. Seetõttu on näiteks Sinine salong ajas muutunud ning sügavsinine tapeet tuleb võimsamalt esile,” viitab ta hoone uhkeimale toale.

Sinine salong – akendest avaneb legendaarne vaade Tallinna katustele. Selgelt paistab silma ka Viru hotell. | FOTO: Piret Kooli

Sel sügisel algas suursaadik Narineni viimane ametiaasta. Toompeal paiknev saatkond on üks Soome 90 välisesindusest, kus iseseisvuse sajandit tähistatakse. Eesti jaoks on omamoodi sümboolnegi see, kui hästi sobib Tallinna saatkonnahoone ajalooliste kiviseinte vahele soomlastele omane vormitaju, meelelaad ja kujutlusvõime. Meri ja valged laevad on akendest näha.

Diplomaatiale on omane ridade vahele peidetud sõnum. Kestval disainilgi on oma sõnum. Sõnumi loomine, andmine, peitmine ja väljendamine on aga kunst omaette.