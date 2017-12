Just nüüd on õige hetk: kohvita, lehvita ja valgusta

Miks just need kolm?

Sest näiteks kohvi tarbimise poolest on soomlased jätkuvalt maailma edetabeli tipus. Traditsiooniline kohvipaus toimub Soome töökohtades kell 14. Nii võiks see olla ehk nüüdki, ent ajast tähtsam on, et kohvi juuakse üheskoos – yhdessä;

Sest vabadust ja lootust sümboliseeriva siniristi lehvitamise päevi ei ole kalendris kunagi liiga palju. Üks eritingimus on seekord ka: kui lipp heisatakse masti, palub siseministeerium öö läbi lehviv riigilipp korralikul valgustada;

Täpselt kell 18 süüdatakse kõigi Soome, soomlaste ja soomemeelsete kodude akendele kaks küünalt. Elavale leegile lisaks valgustatakse kodud, aiad ja rõdud ning kõik ametiasutused sinivalgete lambikestega.

NB! Sinivalgete lambikestega ühisvalgustamine algab Soomes 5.12 kell 18 ja lõpeb 7.12 kell 9 hommikul.